Sju plusser, to minuser og ett ønske

Stavanger — Kamper mot Bodø Glimt, Sandnes Ulf, Halmstad, FCK og Brøndby er unnagjort. Hiv gjerne på oppgjøret mot EIK for de nest beste tirsdag også. Det er litt under en måned til RBK står for tur i 4. runde av NM på SR-Bank Arena og litt i underkant av to måneder til seriespillet starter mot samme klubb på Lerkendal.

Men hvor føler trenerne Viking står før den siste treningsleiren i Spania og de siste kampene hvor poeng ikke skal deles ut? Hva er plussene? Hva er minusene? Hva savner de?

Utfordret på det første spørsmålet ramser Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen i rask rekkefølge opp følgende sju positive punkter:

⋅ Guts og revansjelyst i gruppen, oppbygging av økter, skarphet i spill, defensiv struktur, lojalitet blant spillerne, at flere har tatt opp hansken og to veldig gode treningsleirer.

At det første punktet skulle slå til var selvsagt ikke helt selvsagt etter krisen i fjor høst. I slike situasjoner, med en selvtillit som er borte, kan spillerne vende seg mot både trenere og planer. Bjarte Lunde Aarsheim trekker for sin del spillernes respons fram som det første og viktigste i egen bok. Makkeren svarer også relativt kontant når han kommer inn i samtalen fra feltet litt på etterskudd;

– Lojalitet og defensiv struktur, er ordlyden fra Jensen.

– Lover godt for øvre halvdel

Duoen føler opplegget og de to treningsleirene i Spania og Portugal har gitt et meget godt utbytte.

Nå som troppene har fått satt seg litt, og konkurrentene har fått spilt en del kamper, er det mulig å anta litt rundt et bilde. For Vikings del vil det neppe handle mer om et poengsnitt på under 0,7 per kamp.

– Dette ser bra ut med tanke på øvre halvdel, slår Morten Jensen fast.

Vi har mistet to midtspisser og kun fått inn én — Morten Jensen

For å løfte laget opp mot høydene fra 2021, og første del av 2022, er det likevel en god del ting som fortsatt må utvikles og slå til. Et par klare minuser er det også i potten.

⋅ Skader og suspensjoner er åpenbart en utfordring.

– Med Herman Haugen ute med kort i 4. rundekampen mot Rosenborg må vi finne et alternativ som fungerer på høyre back, sier Morten Jensen.

Det alternativet blir neppe Sondre Bjørshol. Han er for langt unna etter skade.

⋅ Treningsforholdene her hjemme er foreløpig også en klar minus og medvirkende til skadene.

Nytt kunstgressdekke skal legges på SR-Bank Arena, men så langt har det eksisterende gitt utfordringer den tiden Viking har vært hjemme. Det har igjen vært litt for mange skader.

– Vi gleder oss veldig til det kommer. For en mann som Nicholas D’Agostino er omstillingen enorm. Han må holdes igjen og intensitetsstyres – som han også må mot Bryne, sier Jensen.

I tiden som kommer er det også mye å jobbe med. Foreløpig har lavt- og mellomlavt press blitt terpet mye på. Selv om det fortsatt vil periodiseres noe vil fort det høye presset bli jobbet mer intensivt med. Relasjonene må sitte og man må finne løsningene som minimerer risikoen når kampbildene krever et Viking som går opp i banen.

– Vi må også jobbe litt med hvordan vi skal agere i ulike scenarioer og mot ulike formasjoner. Med mange kamper nå blir det gode muligheter til det, sier Bjarte Lunde Aarsheim.

Ønsker nok spiss

Når RA graver litt på om de ønsker enda mer forsterkninger inn erkjenner de to det åpenbare;

⋅ De har et klart ønske.

På tross av tre nysigneringer i vinter ligger det i en treners natur å ønske påfyll. Så også med Vikings trenere. Posisjonen det er snakk om er også ganske åpenbar.

– Vi har mistet to midtspisser og kun fått inn én, erkjenner Morten Jensen.

Det må de uansett klare seg uten mot Bryne torsdag i en kamp hvor Bjarte Lunde Aarsheim forventer at det vil smelle litt. Flere andre er også tvilsomme – ut over de med langvarige skader. Patrik Gunnarsson har en kjenning i lysken og tvilsom. Jost Urbancic var småsyk er det samme. I midtforsvaret sliter Djibril Diop med et fingerbrudd, mens David Brekalo høyst sannsynlig er klar igjen. Han trente også onsdag.

En gladmelding er det også:

– Gianni Stensness er ikke klar nå, men rett rundt hjørnet. Han spiller nok kamper i Marbella, sier «Batty».

