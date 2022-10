Sarpsborg-kaptein Anton Salétros er en spiller Vikings trenere er svært svake for. Kontrakten hans går også ut etter denne sesongen. Her er han i aksjon på SR-Bank Arena søndag. i aksjon under eliteseriekampen mellom Viking og Sarpsborg 08 på SR-bank arena. Foto: Carina Johansen / NTB (Carina Johansen/NTB)