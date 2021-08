La nå Adrian være i fred!

Det tok ikke lang tid før nyheten om overgangen begynte å svirre før en smått trolsk nettstemning ble virret opp både på Twitter og Facebook. Mange slet med å akseptere det som var i ferd med å skje. Bilder av sentrale medlemmer i Hordene, som var i gang med å male protestbannere før søndagens møte mellom klubbene, verserte raskt.

Sønn av legenden Thomas Pereira hentes til RBK – for det som etter rapportene skal være en sum rundt en million Euro – omtrent det samme Viking fikk for han da han ble solgt til greske PAOK sommeren 2020.

Når en gutt som er vokst opp i Viking og Stavanger velger å reise til Trondheim for å spille fotball blir det bråk. Jeg skjønner mekanismene.

Er du født og oppvokst her i regionen skal du hate RBK. Sånn er det bare. Det hele stikker tilbake til mange års RBK-dominans, en viss arroganse fra trøndernes side – og ikke mist det faktum at RBK flere ganger overbød Viking på spillere som var på vei til Stavanger. Det kanskje mest berømte tilfellet er Sigurd Rushfeldt – som etter sigende nærmest skal ha vært klar for Viking.

Kanskje bunner noe også litt i en viss overvurdering av Vikings egentlige status som klubb utenfor regionens grenser. Så ærlige må vi faktisk kunne være.

Så mange overganger til trønderhovedstaden med innfødte involvert har det ikke vært, men noen få har våget seg på øvelsen.

Mange ble rasende da Yann-Erik de Lanlay gjorde det. Klubbens arvesølv tilførte riktignok klubbkassen viktige kroner, men det hele smakte ikke godt for fansen. Omkvedet var at Vaulen-gutten gjerne kunne dra, men da måtte det vært til en annen klubb. Helst i utlandet. At den muligheten ikke var reell der og da betød lite. Argumentet om titler ble ikke kjøpt. Han burde holdt seg i Stavanger, var omkvedet. Pokaler kan man leve uten. De er bare metall.

Noen av hardlinerene sliter fortsatt med å tilgi Yanni – selv om de til nøds kan klappe når han kliner ballen i krysset.

Arild Østbøs overgang var ikke like kontroversiell. Han kom ikke rett fra Viking og var stort sett reservekeeper i RBK. Det var mer stille rundt ham.

Det var heller ikke veldig hett da egersunderen Johan Lædre Bjørdal tok en omvei til Trøndelag – selv om det også var sterkt mislikt.

Den det kanskje har vært minst bråk rundt var Birger Meling – som ble solgt fra Stabæk til RBK. Vaskeekte Stavanger-gutt han også, men i sin tid vraket i Jåttåvågen. Protestene var ikke veldig høylytte.

Langt mer liv i teltet var det da Samuel Adegbenro valgte RBK – til tross for at han er nigeriansk. Spesielt fordi han selv på forhånd sa at han ikke kunne tenke seg å spille i RBK. Mange innså likevel realitetene. Viking var timer unna en konkurs på det tidspunktet. Det salget reddet Viking.

Når Adrian Pereira nå går til RBK er det et par svært sentrale punkter man skal huske på før man ukritisk kaster seg på hylekoret.

Overgangssum er den ene. RBK betaler etter rapportene klekkelig for å hente ham tilbake. Viking hadde ikke vært i nærheten til å kunne matche det slik situasjonen er nå. Da måtte eierne bladd opp og det er det neppe vilje til hos den gemene aksjonær. De har også hentet inn en lik spillertype på lang kontrakt for å erstatte ham i Shayne Pattynama. Hva skulle de så gjort med ham?

Det er litt for lett å glemme både økonomi og realiteter når man er tilhenger og ikke skal rapportere til revisor.

Man skal også huske på at Pereira, mutters alene, har sittet lenge innestengt i en leilighet i Thessaloniki. Omtrent uten å spille kamper. Fram til mai i år var det greske samfunnet i lange perioder i full lockdown. Mye strengere enn i Norge. Selv om Pereira tappert sa at det gikk greit, må det ha vært en svært stusslig situasjon med stadige trenerskifter på toppen.

En av de viktigste grunnen til at jeg mener hardlinerne må se gjennom fingrene med denne overgangen ligger også i menneskelige hensyn.

Pereira er sammen med tidligere Sola-, FGI- og Klepp-spiller Matilde Alsaker Rogde. Hun spiller nå for RBK kvinner. Klart det er en gyldig faktor! Selv om det ble tatt et valg da han reiste til Hellas uten henne, har definitivt ikke mulighetene for å reise fritt i Europa vært slik man kanskje så for seg i september i fjor.

Dette er et kinderegg. Pereira får være med kjæresten og vil nok bli satset på i et lag hvor det er lett å bli attraktiv for andre utenlandske klubber. Han vil få en helt annen trygghet i hverdagen.

Hordene og Felt O har gjort masse bra det siste året. De har stått på prinsippene. Blant annet med sin beinharde jobbing for å sette søkelys på korrupsjon og Qatar.

Men prinsipper må ikke vike for fornuft og egen dømmekraft.

I utgangspunktet er det «barnelærdom» at man som Stavanger-gutt ikke skal spille for RBK, men her synes jeg man bør evne å se mer mellom fingrene.

Fotball er ikke viktigere enn liv og død, sa Bill Shankly. Det er langt viktigere enn som så.

Han hadde absolutt et poeng, men det fritar ingen for å kunne vise litt omsorg og forståelse for det som må ha vært en veldig vanskelig situasjon for en gutt på 21 – til tross for høy profflønn.

La nå Adrian være i fred!

