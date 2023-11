Ulf vil teste flere spillere

Sandnes — De lyseblå spiller for å komme seg opp på 8. plass på tabellen mot Åsane søndag – i det som blir Bjarne Berntsens avslutning som trener. Etter det går prosessen med å bygge stallen til Thomas Pereira for 2024 for alvor i gang.

Allerede nå har Sander Lønning og Gullbrandur Øregaard fått nye kontrakter, mens Aslak Falch og Alexander Stølås har fått den tunge beskjeden om at de ikke får nye avtaler.

– Ut over det har vi tilbud en ny avtale til Espen Hammer Berger. Vi har avtalt et møte med Kristoffer Hay torsdag og skal ha en samtale med Tommy Høiland neste uke, sier daglig leder Øystein Elvestad til RA.

Flere prøvespillere

Selv om klubben skiller lag med noen av de mer rutinerte spillerne nå betyr ikke det at antallet spillere i troppen kan tas enormt mye ned. Sandnes Ulf må bare fylle på med rimeligere spillere.

Da handler alt om å treffe på folk med rett kvalitet og potensial.

Flere spillere er nå invitert til å vise seg fram på trening ut denne måneden. Blant disse er Vidars lovende midtbanespiller Jakob Segadal Hansen.

– Jakob er en spiller vi har fulgt nøye i lang tid. Vi ønsker ham på trening. Han er veldig spennende. Ballen ligger nå hos Vidar, sier Elvestad.

Også Eirik Larsson, som lenge har banket inn mål i bøtter og spann for Hana, er ønsket med på øktene. Et comeback i Ulf fra ham kan skje om han selv vil.

– Han har jo vært her flere ganger. Så får vi se om det matcher nå, og om det er tid og rom for å få til noe, sier Elvestad.

Øystein Elvestad og Thomas Pereira skal skru sammen en ny Ulf-stall til 2024. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Han forteller at den tidligere Viking-spilleren William Husebø etter planen også skal trene med Ulf. Han har tidligere spilt mye under Thomas Pereira i Viking 2. Forsvareren Husebø fikk for noen år siden prøve seg for A-laget til Viking i treningskamp, men har i år spilt for Notodden.

– Sannsynligvis kommer også Elias Aarflot for å trene med oss, sier Elvestad.

Angriperen (19) har i år spilt 24 kamper og scoret fire ganger for Grorud i 2. divisjon. Han har vært på lån fra Tromsø og har kontrakt der ut 2025 ifølge Transfermarkt. Moderklubben hans er Lyn.

– Vi vurderer også å gjøre et framstøt for å få Groruds Saadiq Elmi på prøvespill. En spennende sekser, opplyser Elvestad.

Den norsk somaliske spilleren er 22 år. Han har to landskamper for Somalia og har spilt fast i 2. divisjon i år.

– Bendik Rise i Skeid er også en spiller vi ser på som veldig spennende, ser Elvestad.

Midtbanemannen på 25 år har spilt 27 kamper i OBOS-ligaen denne sesongen. Han har en fortid i Hødd.

Må treffe

Det som er viktig for Sandnes Ulf nå er at de treffer på det som hentes inn. Klubben er i rød sone hos NFF. Da kreves det sylskarp presisjon i markedet for å holde kostnadene nede. Oppgaven til Ulf er å utvikle spillere og finne gull der andre ikke gjør det.

– Vi har øyene åpne og muligheten for å hente inn noe. Dette blir litt som da vi valgte ny trener. Kravspesifikasjonene er langt viktigere enn navn. Det er denne prosessen vi nå er inne i. Vi må finne spillerne som passer i rollene og kan hjelpe oss som klubb til å ta neste steg, sier Elvestad – og fortsetter:

– Det er selvsagt fortsatt litt usikker med hvem som blir og hvem som drar av de rutinerte som er. Men vi er trygge på at vi gjør dette på rett måte.

