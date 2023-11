Lønning forlenget - Falch ferdig i Ulf

Klubben melder tirsdag morgen at Sander Lønning nå har forlenget sin avtale med ett år – ut 2025-sesongen. Den unge keeperen, som tidligere i år var utlånt til EIK, blir dermed et klart førstevalg

– Det føles bra, jeg tror vi har en spennende reise foran oss. Jeg hadde et fint opphold i EIK hvor jeg fikk spille fast på et seniorlag og spilte 13 kamper på rad, noe som ga meg god flyt og selvtillit, sier Lønning til klubbens nettsted.

Store ambisjoner

Spilleren, som har svensk mor og norsk far, kom til Sandnes og Norge i 2018 og har tatt stegene fra G16-laget opp.

Han har vært innom U20-landslaget og håer nå å etablere seg på det norske U21-landslaget.

– Jeg ønsker å bevise at jeg var god nok da jeg kom tilbake i høst, og målet mitt videre er å fortsette å levere gode prestasjoner, ta en lederrolle og prestere jevnt og godt over tid.

Falch og Stølås ferdige

Valget om å forlenge og satse på Lønning betyr også at tiden i klubben er over for rutinerte Aslak Falch (31). Det er den også for backen Alexander Stølås (34).

– Vi er der nå hvor vi må ta en del tøffe valg. Dette er noen av dem. Aslak Falch blir ikke med videre. Sander Lønning resignerer en lengre avtale med Sandnes Ulf, og vi er ikke i posisjon til å ha med Aslak Falch videre. Lønning blir vår førstekeeper, sa daglig leder Øystein Elvestad til Sandnesposten mandag.

Sandnes Ulf er i rød sone hos NFF og under økonomisk oppfølging. Ved utgangen av denne sesongen har ti av de mer rutinerte spillerne i klubben utgående avtaler. Disse er også dyrere i drift enn de unge. Overfor RA anslo Elvestad sist uke at kun tre-fire ville kunne bli med videre i klubben i 2024.

Blant disse spillerne finner vi også Tommy Høiland (34). Han står med 12 mål i OBOS-ligaen og kan fortsatt bli toppscorer i divisjonen med full klaff i siste runde. Nylig ble han kåret til årets spiller i klubben.

Etter det RA kjenner til vil han få muligheten til å forlenge karrieren i lyseblått, men da med lavere lønn – og en hverdag med kombinasjon av jobb og fotball.

