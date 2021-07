Disse grepene må Sandnes Ulf ta

En straffescoring var nok til tre poeng for det antatte bunnlaget Grorud mot Sandnes Ulf. De lyseblå, i burgunderrødt for anledningen, har spillet på midtbanen. Likevel har de ikke evnet å omsette det i sjanser.

Få ting er så tydelig som fakta. Tabellen taler for seg selv, med Ulf plassert langt nede.

Selv om spillet sitter for Sandnes Ulf har det vært vanskelig for Steffen Landros menn å omsette store sjanser til mål. Effektiviteten har uteblitt. Erlend Hustad hadde en glimrende åpning på sesongen, men har ikke levert de to siste kampene. Sandnes Ulf har faktisk ikke scoret mål siden bortekampen mot Åsane 22. juni. Verken Jerv eller Grorud har tillatt Ulf-scoringer, det er et sterkt faresignal.

Effektivitet kommer ofte som et resultat av selvtillit, men det er blitt en mangelvare for Ulf-spillerne. En spiller som Michael Baidoo, stjernen fra Jerv som ble hentet like før seriestart, framstår som en svekket utgave av seg selv. Han får heller ikke tilstrekkelig med hjelp av spillerne rundt seg.

Det er alltid lett å peke på den som mangler, som i dette tilfellet er Magnus Retsius Grødem. Fjorårets toppscorer i lyseblått ble solgt til Molde like før seriestart. Hans evne til å snu og avgjøre kamper var enormt viktig for fjorårets sjuendeplass i OBOS-ligaen. Nå er den typen spiller en mangelvare. Ikke bare en profil, men en målscorer.

Etter Grødem forlot Øster Hus Arena er det ingen som har tatt opp hansken. Det kan selvsagt ikke forventes at noen tar på seg drakten hans og leverer nøyaktig det samme, men noen må vise at de ønsker å kjøre bussen. Nå er det for mange passasjerer på banen, og ingen kjører.

Skal Sandnes Ulf reise seg og unngå en stor fadese må noen punkter fikses opp i raskt:

Erlend Hustad er på utlån fra Brann. Der må klubben bruke opsjonen på kjøp i det kommende overgangsvinduet.

Steffen Landro må stå fast på formasjonsvalget (3-5-2), og ikke vakle. Det sprer enda mer usikkerhet i det som ser ut som et usikkert lag.

Ny kontrakt til Steffen Landro.

Det siste punktet virker rart med laget så langt nede på tabellen, men er kanskje den smarteste avgjørelsen de kan ta.

Da strilen ble hentet for å føre laget opp på to år var han, i kjent stil, stor i ordene som ble brukt. For en trener som står i et opprykksprosjekt vil det være vanskelig å realitetsorientere seg. Det er heller ikke hans oppgave. Jobben til Landro er å føre Sandnes Ulf opp, og det ser ut til å ta lengre tid enn estimert. Ved å legge en ny kontrakt på bordet til Landro viser klubben at de har tro på prosjektet, og ikke minst på de store omveltningene som har vært i spillerstallen.

Samtlige spillere som startet fredagens kamp mot Grorud er hentet til Ulf etter Landros ankomst. Det tar tid å få en spillergruppe til å fungere sammen, og det må klubben erkjenne. Det er stor forskjell på å bytte ut én spiller, og alle elleve.

En forlengelse vil også være et tydelig signal til spillerne om at klubben har tro på dem.

Nå må Landro få en ny toårskontrakt, ellers bør prosjektet avsluttes.

Avgjørelsen ligger på styrerommet.

