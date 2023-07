Lokal suksess i Dana Cup

Spillere fra 45 nasjoner er samlet i den danske byen Hjørring for Dana Cup, og lokale lag har bitt fra seg.

Madlas gutter 19-lag har tatt seg helt til finalen i A-sluttspillet, og er sammen med Viking J14 de eneste lokale lagene i A-finaler.

Juniorene fra Madla vant semifinalen mot Årvoll 2–0 etter scoringer fra Sebastian Skretting og Steffen Fuglestad.

Dermed er det rigget for fotballfest med de 220 Madla-spillerne fra tolv lag som deltar i turneringen.

– Det betyr mye for hele klubben, og er veldig viktig for de yngre generasjonene at de ser det er mulig å komme langt i Madla. Det er ekstra kjekt når vi får samlet hele klubben til finale, sier Madlas sportslige leder Fredrik Skretting til RA.

Finalen er også historisk for blåtrøyene. Det er nemlig første gang Madla er i finalen på G19-nivå.

I B-sluttspillene har det derimot vært mange lokale finalelag, og fra Rogaland generelt. Hinna vant B-finalen for gutter 15, mens Egersunds IK tapte både gutte- og jentefinalen for 17-åringer. Bryne tok B-sølv i gutter 14, mens Vidar vant B-gull i gutter 13 og Bogafjell tok gull i jenter 15. Naboklubben Austrått tapte B-finalen i jenter 14-klassen.

Vikings jenter 14-lag tok seg til finalen i A-sluttspillet etter seier mot canadiske North Vancouver Football Club.

---

MADLA G19:

Tobias Løvik Øvrebø, Andreas Steinsnes-Åsbø, Kambez Kargar, Steffen Fuglestad, Jakob Brimsø Fundingsland, Aram Ali Azad, Sebastian Hvidsten Krakereid, Ali Memed, Sebastian Skretting, Elias Hillestad, Mathias Dessingue, Amanuel Kifle, Siem Taklesembet, Norbert Marchewka, Zaid Aldae og Elias Kebede.

---