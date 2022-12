Vidar våger fortsatt ikke slippe jubelen løs

Forrige uke kom det fram at flertallspartiene i Stavanger planlegger å sette 7 millioner kroner til skifte ut den gamle gressbanen på Lassa i 2023.

Torsdag skulle egentlig utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog behandle den totale disposisjonsplanen for Lassa Idrettspark, men dette ble utsatt til 2. februar. I utkastet var det planlagt å bygge en treningsbane for cricket, men miljøet selv ønsker seg egentlig ikke dette. De vil ha en fullverdig bane – til en helt annen kostnadsramme.

Slik så forslaget til ny disposisjonsplan for Lassa idrettspark ut før utsettelsen torsdag. Nå kan fort cricketbanen bli erstattet med sandhåndballpark i nye tegninger. (Link Arkitektur/Stavanger kommune)

Ettersom kommunen alt har inngått en leieavtale på Sviland i Sandnes, hvor det kan spilles seriekamper i cricket, vil man nå i stedet utrede muligheten for sambruk mellom rugby, cricket og fotball på det store åpne gressfeltet mot nord på Lassa.

Idrettsrådet i Stavanger har også bedt politikere og administrasjon revurdere mulighetene for et anlegg for sandhåndball – som blir OL-idrett i 2024 i idrettsparken. Dersom man kan droppe treningsbanen for cricket kan muligheten for det være til stede. I utgangspunktet hadde kommunedirektøren vendt tommelen ned.

I det foreløpige utkastet til disposisjonsplan – som også inneholder nye garderober på sørsiden av idrettsparken, aktivitetspark, en ny minibane for fotball, bedre atkomst, bedre parkering og bedre belysning – er det fortsatt ikke utarbeidet noe prisoverslag for totalen.

Tror kostnaden blir høyere

For Vidars drøm om kunstgress på hovedbanen behøver likevel ikke en utsettelse av behandlingen av disposisjonsplanen for området å bety veldig mye for å få kunstgresset de har drømt om i en årrekke.

Flertallspartiene skal formelt vedta sitt 2023-budsjett 12. desember og tanken er at kunstgresset til Vidar uansett skal være første post ut i en større oppgradering av Lassa idrettspark.

Om de får banen klar i 2023, og om det er mulig til den summen som er avsatt, er likevel en annen sak.

– Vi må uansett vente til budsjettet er vedtatt den 12. desember før vi kan gjøre noe. Så må vi skaffe til veie en tilstandsrapport og se nærmere på grunnforholdene. Jeg mener ut ifra tidligere prosjekteringer at grunnfjellet ligger veldig høyt under deler av matten på hovedbanen på Lassa, sier idrettssjef Arne Tennfjord i Stavanger kommune til RA.

Han legger ikke skjul på at han tviler på at summen politikerne vil sette av i budsjettet vil dekke en omlegging til en flunkende ny kunstgressmatte.

– De setter av sju millioner, men jeg regner med det blir dyrere selv med spillemidler å legge til. Jeg har ikke tro på noen ny og jomfruelig bane for den summen.

– Hva koster det egentlig?

– Nå uttaler jeg meg med bakgrunn i den såkalte «Maradona-banen» på Vardeneset. Her var det en enkel sak med grusbane som skulle legges om til kunstgress og med gode grunnforhold. Den kom på over ti millioner. På Lassa kan det fort bli utfordringer, sier Tennfjord.

– Hva er et «worst case»-scenario for pris på kunstgressbaner her i kommunen?

– Det dyreste som er bygget er vel på 13–14 millioner kroner. Da har det vært dårlige grunnforhold hvor vi har vært nødt til å skifte ut mye masse. Så er det en lang tidslinje på utbyggingene vi har hatt. Prisene har nok steget mye i forhold til det som var kostnaden for fem og ti år siden, sier Tennfjord.

Uten å kjenne grunnforholdene på Lassa vil han gjette at dette fort vil komme på over ti millioner kroner.

– Hva tror du er en «best case» for Vidar i forhold til når de faktisk kan få kunstgress klart til bruk?

– Så sant vi får prosjektert ferdig, lyst ut anbud, avtale med entreprenør – og tid hos et firma som kan rulle ut kunstgresset – så er det mulig å få på plass i 2023. Vi skal også huske at man er avhengig av gode værforhold for å legge kunstgress. I sommer, eller tidlig høst, er nok det raskeste det kan skje, mener Tennfjord.

Kunstgress på hovedbanen på Lassa har vært en het potet i flere år. Egentlig trodde klubben at det omtrent var i boks i 2019. Det gamle politiske flertallet i byen hadde innstilt på det, men ikke bevilget pengene. Så kom maktskifte og pandemi.

Da RA sist omtalte saken i sommer var likevel Arne Tennfjord klar i talen på at det var et ønske – og på høy tid – at disposisjonsplanen fra den gang ble tatt tak i. Nå er også politikerne i ferd med å vise konkret vilje i sine bevilgninger.

– Aldri nærmere

Hos Vidar våger likevel ikke daglig leder Gaute Johannessen å juble helt ennå, men han er mer optimistisk enn på lenge.

– Det har vært intensjonen å komme i gang i en ende med Lassa-prosjektet. Nå som det bevilges penger til oss bør det jo ikke ha noen innvirkning på å kunne komme i gang med hovedbanen. De andre idrettene skulle jo uansett komme senere i prosjektet. Så er det dumt om vi skulle bli stående i en utbygging som det ikke er penger til å fullføre, men jeg tror ikke det er i noens interesse, sier Johannessen til RA.

Tidsaspektet for omlegging sier han følgende om:

– Dersom man sikter seg inn på å starte på sensommeren eller i høst bør vi nok ha en diskusjon for å se om det er bedre å utsette til før sesongen 2024. Gressbanen benyttes av A-laget for herrer og damer. Den tar vekk en god del trøkk på kapasiteten. Tar du den bort midt i sesongen får vi kjempeproblemer, sier han – og fortsetter:

– Dette er uansett et plussprosjekt for oss. Det er kjempepositivt om det går. Gjør det ikke det nå står det nok likevel på vent som vedtatt i påvente av økonomi. Vi har aldri vært så nære som nå.

Johannessen skjønner at det er tøffe prioriteringer som må gjøres med fellesskapets penger i politikken. Samtidig håper han at summen som til slutt bevilges er stor nok til at kunstgress på hovedbanen til Vidar faktisk kan gjennomføres.

– Jeg har vært involvert i dette prosjektet i 12 år nå. Vi har aldri vært nærmere målet, men jeg er overrasket over hvor mange prosesser som kreves, sier Johannessen.

---

FAKTA

Lassa idrettspark

Anlegget inneholder i dag følgende:

– To kunstgressbaner for fotball i full størrelse

– En 7-er bane i kunstgress for fotball.

– En gressbane for fotball i full størrelse.

– Flerbruksfelt for fotball, rugby og cricket i naturgress

– Åtte sandvolleyballbaner.

– Lekeplass med klatrestativ

– Anlegg for bowls

– To tennisbanner

– Garderober og klubbhus som primært brukes av Vidar.

Tidligere har også lacrosse, baseball og amerikansk fotball har tilhold i parken, men de har nå flyttet til andre baner i kommunen.

---