Årets sportsnavn 2022: – Et supersterkt sportsår

Et supersterkt sportsår nærmer seg veis ende og det er på tide å kåre Årets sportsnavn 2022. Blant de nominerte er det vunnet både OL-gull, VM-gull, EM-gull og NM-gull. Nord-Jæren står sterkt i internasjonal idrett, og om man hadde hatt hele Rogaland med i kåringen ville for eksempel Manchester City-spiss Erling Braut Haaland vært inkludert. Slik er det ikke, og utøverne må ha en tilknytning til Stavanger, Sandnes, Sola eller Randaberg for å være med i konkurransen.

Vinneren av Årets sportsnavn får en gavesjekk på 10.000 kroner til en veldedig organisasjon levert i samarbeid med Sparebanken Vest.

Den ferskeste triumfen er det Kristina Sirum Novak som står for. Med Camilla Herrem på sidelinjen med graviditet ble hun det lokale alibiet hos kvinnelandslaget i håndball. Mesterskapsdebuten ga avkastning, og hun sikret seg EM-gull. For Sola har hun naturligvis også spilt en sentral rolle gjennom 2022, og var en utrolig viktig bidragsyter til seriebronsen. Det stilles også tøffere krav til henne fra omgivelsene med Herrem ute, og de evner hun å leve opp til.

En annen som levde opp til forventningene også i 2022 var Jakob Ingebrigtsen. Han åpnet året med innendørs verdensrekord på 1500 meter med tiden 3.30,60, før han løp inn til sølv i innendørs-VM én måned senere. Utendørs tok han VM-gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter, og EM-gull på begge distansene. Jakob Ingebrigtsen er kanskje en av verdens råeste idrettsutøvere, og har gjort at det nærmest er umulig for andre friidrettsutøvere i regionen å imponere.

På tross av det har Elisabeth Slettum overrasket alle i en alder av 36 år. Hun konkurrerer i langt kortere spurtøvelser enn langdistanseløperne fra Lura, og det er derfor naturstridig at hun i 2022 satte seks personlige bestetider utendørs på distanser mellom 200 og 400 meter. Sesongen ga henne også VM-debuten, og hun har en sterk treningshverdag sammen med blant andre Karsten Warholm. Hun tilhører nemlig treningsgruppen til mirakelmannen Leif Olav Alnes.

I EM kom det også en lokal overraskelse: Zerei Kbrom Mezngi. 36-åringen fra Eritrea bor på Sola og har de siste årene tatt stegene opp mot norgestoppen på 10.000 meter sammen med trener Einar Søndeland. Før inneværende sesong var Mezngi tilbake i Skjalg under Asle Tjeltas ledelse, og i EM overrasket 36-åringen alle med å ta sølv på 10.000 meter. Han ble også norsk mester på distansen.

Skøyteløperen Peder Kongshaug ga det første OL-gullet til Stavanger noensinne i en vintergren. 21-åringen er blitt selve symbolet på framveksten av skøytesporten i Stavanger, og var kun 15 hundredeler bak OL-bronse på favorittdistansen 1500 meter. 21-åringen er allerede på høyt internasjonalt nivå, og karrieren er så vidt i gang.

Dan Kissel går også fort på skøyter, selv om det er langt fra Kongshaugs tempo. Likevel har 35-åringen nok en gang bidratt til å sikre byttå og seriemesterskap til DNB Arena for Oilers. Kissels rolle som en av Oilers’ viktigste spillere er tatt et steg videre, han er nemlig også en av de beste defensivt. I sluttspillet ble han beste poengplukker, men var også en av spillerne trener Todd Bjorkstrand stolte på mot slutten av jevne kamper. Mange lagspillere kan få tillit, men den største tilliten en ishockeyspiller kan oppleve er å få istid når motstanderens keeper har forlatt buret og det spilles fem mot seks på slutten av en jevn kamp. Kissel nærmer seg også alle poengrekorder i Oilers-historien.

En rask båttur fra Stavanger, eller kjøretur via Sandnes, ligger Hommersåk. Der har bygda fått fram Sondre «Gekko» Haga, som i år vant VM-gull i trial. Motorsport er i frammarsj, og den lokale medaljegrossisten veksler mellom opphold på Hommersåk og treningsbasen utenfor Barcelona i Spania for å være forberedt til konkurranser på høyt internasjonalt nivå.

