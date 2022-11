Vidar skal finne seg selv med delt trenerløsing

Klubben skilte nylig lag med Bjørnar Holmvik og nå er ny løsning klar på Lassa.

Den handler kort sagt om at man skal prøve å finne mer tilbake til røttene. Eldre spillere, som ofte har kostet litt, er noe klubben vil litt bort fra. Målet er 2. divisjon på sikt, men med langt flere unge – og gjerne egenproduserte spillere.

Da passet det bra at mannen som trente juniorlaget i år (Johannessen) får med seg han som hadde ansvaret for mange av de samme på B-laget i 4. divisjon (Eltervåg).

– Han har trent RIL sammen med Eirik Bjørnø i Viking tidligere og spilt på høyt nivå selv. I det private er han fysioterapeut og så synes han det er spennende å prøve å få dette til med å jobbe opp litt flere egne spillere. Det var det viktigste å bli enige om, sier Johannessen til RA.

Nostalgisk comeback

Johannessen, som har trent Vidar over langt tid tidligere, har også hatt suksess andre steder. Blant annet Buøy. Han jobber også noe av sin stilling som trener ved Wang.

En ordning med to trenere tror Johannessen vil gå fint. Ambisjonene hans er ikke å ta over noe topplag, men å få til det som er best for klubben i hans hjerte. På sikt håper han selv å kunne bli erstattet som trener i konstellasjonen. For å få dette til endres det nå litt på hans stilling som daglig leder.

Han tror det vil gå fint å være en del av en trenerduo som er sidestilt.

– Ingen av oss har et brennende ønske om å ha det alene. Så lenge du blir enig om formasjon er det jo sånn at du som regel er to på feltet likevel. Gjennomføringene av treningene tror jeg ikke blir et problem, sier Johannessen.

– Når kjente du selv på at du var i ferd med å bli klar igjen etter fem-seks år ute av jobben som trener for Vidars A-lag?

– Jeg har vært i gang i hele tiden som trener for juniorene. Samtidig så jeg ikke for meg at jeg skulle ta seniorlaget igjen. Det var ikke en ambisjon jeg hadde. Så ser jeg at med premissene vi nå legger for veien videre så er dette en vanskelig jobb. Da er det kanskje lettere å forme det selv for å få det i gang. Så er jeg usikker på hvor lenge jeg skal være med. Gjør Vegard en god jobb kan jeg kanskje få avløsning underveis, sier Johannessen.

Et sterkt signal

Trenerveteranen peker på at dette er et sterkt signal fra Vidar om at de vil satse ungt. Nå er det få spillere igjen fra klubben på 20–21 år igjen i byen. De fleste har reist ut for å studere. Det håper han disse signalene kan endre på. Det finnes også studiemuligheter på hjemmebane – selv for akademikere, mener han. Spillere fra andre klubber i rett alder vil også være interessante. Samtidig skal en ha ambisjoner i Vidar.

– Vi har en ambisjon om å spille Post Nord-liga. Klarer vi det med denne måten å jobbe på er det også liv laga. Da koster det ikke så mye å drifte det. Dette vil gjøre oss til et springbrett, sier Vidars daglige leder – og nå trener.

Han er også klar på at det vil kunne gi kroner til driften.

– Så er det en ting å ha en skisse og noe annet å sette det ut i livet.