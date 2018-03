Sp vil reversere økningen i sukkeravgiften

Rogalandsavis

– Sukkeravgiften er så ødeleggende fordi den rammer så tilfeldig. Vi ser at den rammer norsk industri og norske arbeidsplasser, og så er det en voldsom vekst på svensk side, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nationen.

Regjeringen økte den såkalte sukkeravgiften med 83 prosent fra 1. januar. Avgiften på brus- og andre alkoholfrie drikkevarer ble satt opp med 42,3 prosent. Vedum viser ikke minst til at grensehandelen i fjor økte med 3 prosent, og at nordmenn importerte matvarer fra utlandet for 63,7 milliarder kroner i fjor, en økning på 8 prosent.

– Når vi hører at Coca-Cola sier at salg av deres produkter har økt med 30 prosent i Sverige i januar i år sammenlignet med januar i fjor, og det er motsatt tendens i Norge, så flytter vi arbeidsplasser og verdiskapning ut av Norge, sier Vedum.

Ost og kjøtt

Vedum mener også andre næringer rammes dersom nordmenn reiser til Sverige for å kjøpe billigere brus og godteri.

– Det gjør at det blir attraktivt med grensehandel, og da blir det mer handel av kjøtt og ost. Det rammer moms- og avgiftsinntekter til den norske stat, påpeker han.

Senterpartiet har bedt regjeringen legge fram en stortingsmelding om næringsmiddelindustrien. Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet innrømmer at avgiftsøkningen kan føre til økt grensehandel, men også at forbruket av disse varene går ned. Han understreker samtidig at det er de samlede rammebetingelsene som har betydning for vekst og arbeidsplasser her i landet.

Kundeflukt og oppsigelser

Sukkeravgiften ble forhandlet fram i det borgerlige budsjettforliket i fjor høst, og er beregnet å gi 2 milliarder kroner ekstra i statskassen hvert år. Finansdepartementet har opplyst at formålet først og fremst er å gi inntekter til staten, selv om avgiftene også kan ha positive helseeffekter.

Brusprodusenten Roma på Lillestrøm i Akershus opplyser til Nationen at avgiftsøkningen har ført til kundeflukt til Sverige og investeringsstopp i bedriften.

I februar fastslo Telemark Kildevann i Fyresdal at de ser seg nødt til å si opp 15 av 30 ansatte før sommeren som følge av at svenske ICA ikke lenger vil kjøpe flaskevann fra Norge. Styreformann Bjørn Bunæs trekker fram sukkeravgiften som en sentral årsak.

ESA-klage

I desember klaget NHO mat og drikke sukkeravgiften inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA. Allerede før jul ble det klart at ESA vil vurdere avgiftsøkningen nærmere, men at de ikke krever at den suspenderes mens saken er til behandling. NHO krevde midlertidig forføyning, det vil si en beslutning om å stoppe innføring av avgiften mens klagesaken behandles. NHO mener avgiften er urettferdig, fordi den bare rammer noen bedrifter innen samme bransje.

Samtidig fastholder departementet i et 25 sider langt brev til overvåkingsorganet i Brussel at sukkeravgiften ikke er regelstridig statsstøtte. I brevet fastslår departementet at det har ingen betydning at avgiftspliktige varer konkurrerer med avgiftsfrie varer som is, kjeks, kaker og drikkevarer uten tilsatt sukker eller søtstoff, heter det i brevet.

(©NTB)