Snø stanser flytrafikken til og fra Bergen

Rogalandsavis

– Vi snør ned, sier fungerende lufthavndirektør Øystein Skaar til Bergensavisen.

Klokka 7.20 hadde ingen fly tatt av fra flyplassen. Noen er innstilt, mens andre står oppført med forsinkede avgangstider.

LES OGSÅ: Nordmenns reiselyst vender tilbake

Kan ikke lande

Det er heller ingen fly som har landet i Bergen onsdag morgen.

– Vi kan ikke la fly lande slik forholdene er nå, sier Skaar.

Snø og uvær gjør det heller ikke enklere for dem som velger bil som transportmiddel onsdag morgen.

Det er kolonnekjøring over Hardangervidda, mens riksvei 13 over Vikafjellet, fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet og fylkesvei 45 Hunndalsveien er stengt på grunn av uvær.

LES OGSÅ: PST ber nordmenn gjøre mer for å beskytte seg mot spionasje

Skredfare i Rogaland

Meteorologisk institutt har utstedt en lang rekke obsvarsler. Det er stor snøskredfare i Rogaland og Vest-Agder, og det meldes om vanskelige kjøreforhold på Vestlandet sør for Stad og i fjellet i Sør-Norge.

I Møre og Romsdal og på Vestlandet sør for Stad er det meldt kraftig vind.

LES OGSÅ: Folkets reisefavoritt er kåret