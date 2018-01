Rogalandsavis

Av: Christine Baglo

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig at det norske folk setter pris på innsatsen vi har gjort, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Flyselskapet stakk av med seieren for «Folkets reiselivspris», en helt ny reiselivskåring som Dagsavisen, Travel News, Reis, bloggen Reiselykke.no og Flight Park har tatt initiativet til. Og det norske folk har stemt fram.

Prisen ble delt ut under Grand Travel Award, reisebransjens egen «oscarutdeling», som gikk av stabelen i går kveld.

Og Norwegian, som nå er verdens sjette største lavprisselskap, ligger ikke på latsiden, verken når det gjelder å transportere norske passasjerer ut i verden – eller å transportere utlendinger hit.

Én million nye seter

– Vi øker frekvensen på en rekke ruter både i inn- og utland, med én million nye tilgjengelige seter for reisende fra Norge, forteller Sandaker-Nielsen.

Mange av dem til populære feriedestinasjoner. Dermed kan det bli priskrig på flyginger til en rekke populære reisemål, spår flere reiseeksperter.

Men nordmenn må se langt etter nye destinasjoner, med unntak av en ny rute mellom Bergen og Madrid.

– I realiteten er det sånn at dersom vi starter med flyginger til en ny destinasjon, spiser vi av en annen. Vi er jo bare fem millioner i dette landet, påpeker han.

Satser mest utenlands

Derfor er det i utlandet at selskapet virkelig vokser. I år får selskapet ytterligere 25 nye fly og lanserer en rekke nye ruter. 14. februar starter de blant annet en ny flyrute mellom London og Buenos Aires, selskapets nye Sør-Amerikanske hub. Her kommer det også mange nye innenlandsflyginger. Norwegian får også flere nye transatlantiske ruter mellom Europa og USA.

I tillegg venter selskapet utålmodig for å få tillatelse fra russiske myndigheter for å kunne fly gjennom den såkalte Sibir-korridoren, slik at de kan starte opp med direkteruter til Asia.

Dessuten har mange av de norske forbindelsene utlendinger som vil til Norge, som viktigste målgruppe.

– På mange av USA-rutene våre er mer enn halvparten av passasjerene amerikanere. Dermed bidrar vi til en solid turistvekst i Norge også, forteller kommunikasjonssjefen.

Totalt fløy 33 millioner flypassasjerer med selskapet i 2017.

Kjært hotell

På andreplass i kåringen av Folkets reiselivspris kom vesle Gloppen hotell i Sandane, som har markert seg som en liten, men veldig spennende aktør på Nordvestlandet de siste årene.

– Det var utrolig kjekt, og litt overraskende, at vi klarte å nå så høyt opp, blant så mange sterke og store aktører, sier en glad hotellsjef, Preben Moen, som tok over familiehotelldriften i ung alder, etter at faren døde altfor tidlig.

Hotellet, som produserer nesten alt av mat og drikkevarer selv, har også engasjert seg mye i lokal reise- og samfunnsutvikling i den lille bygda med bare 2000 innbyggere.

– Vi prøver å være personlige, unike og skape gode opplevelser som folk sitter igjen med lenge. Og så prøver vi å ta samfunnsansvar og engasjere oss i lokalsamfunnet. De er din viktigste heiagjeng, sier den entusiastiske hotellsjefen.

Fuglekikkermirakelet

Glad og overrasket er også arkitekt Tormod Amundsen i Biotope, som sju år siden reiste til Varanger med ett hårete mål: Å gjøre Varanger til verdens beste arktiske fuglekikkerdestinasjon.

– Og det er vi nå på god vei til å bli! I stedet for å satse på «litt av alt»-turisme, har Varanger turt å satse på det som gjør oss unike, nemlig det utrolige fuglelivet, påpeker han stolt.

Selv om ikke alle trodde like mye på ideen fra starten av, har den vist seg å fungere utrolig godt.

– Ifølge analyseselskapet Menon har bedriftene her har hatt en 80 prosents verdiskapingsvekst fra 2010 til 2015. Det er nesten tre ganger så sterk vekst som lignende bedrifter i hele landet for øvrig, forteller Amundsen.

Internasjonal oppsikt

At turistene nå strømmer til fra hele verden, har ført til at ulike reiselivsbedrifter har kunnet ekspandere og utvikle nye, spennende reiselivsopplevelser i området.

– Nå er det for eksempel en aktør som tilbyr dykking med lomvi, forteller Amundsen.

Han har også klart å nå et annet hårete mål: Nemlig å bli et anerkjent internasjonalt arkitektkontor innen naturtilrettelegging – og bli nok et utstillingsvindu for norsk arkitektur.

– Vi har nå prosjekter i ni ulike land, forteller Amundsen.

De unike fuglekikkerskjulene som Biotope har designet i Varanger har også fått mye internasjonal oppmerksomhet og bidratt til økt interesse fra et bredere publikum.