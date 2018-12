Slik holder du mus og rotter borte i jula

I tiden fremover skal mange av oss kose oss med fet mat inne i varmen. Dessverre er ikke mus og rotter så ulike oss. De vil nemlig også søke ly fra den kalde vinteren og lete etter varme og fet mat.

Kan gjøre store skader

– Skadedyr kan dukke opp når som helst, men vi ser særlig oppsving i mus og rotter på denne tiden av året, sier Inger Løvaas hos Krefting.

– Der det er god tilgang til mat, temperaturen er behagelig og det er lett å gjemme seg, er det spesielt hyggelig for mus og rotter. Rottene elsker all den fete julematen og alt fettet vi heller i avløpet. Det bygger seg opp i rør og avløp, og de får gode forhold for å formere seg, forklarer hun.

Ikke bare er de utrivelig å ha på besøk. Skadedyr kan også føre til store skader i boligen, ifølge ifi.no.

– De gnager på alt de kommer over, også ledninger. Det kan være brannfarlig. I tillegg kan de spre sykdommer, forteller Løvaas.

Rent, tørt og ryddig

Ifølge Løvaas er det noen forholdsregler du bør ta for å holde de plagsomme dyrene unna.

– Prøv å finne ut hvor musene kommer inn. Tett alle sprekker og glipper. Siden skadedyr trives i varme, fuktige forhold, er «rent, tørt og ryddig» gode regler for å minimere risiko. Oppbevar også alt av matvarer i tette bokser, sier hun.

Og siden rottene tiltrekkes av fettet i avløpet, gjelder det å holde sluk og avløp rene.

– For å unngå problemet må fett kastes i matavfallet, ikke skylles ned i avløpet. Bruk rørvask jevnlig for å unngå at fettet bygger seg opp. Hvis du merker at avløpet begynner å gå tett, bør du benytte avløpsåpner så fort som mulig, råder hun.

Sjekk sluk og slukrist

Espen Engmann, teknisk fagansvarlig hos Rørkjøp, er enig med Løvaas, og kommer med et tilleggstips til alle som bor i hus eller blokk med kjeller og sluk i vaskerom eller fyrrom:

– Sørg for at slukristen sitter godt fast. Gjerne skru den fast. Er den løs, kan rottene bare vippe den bort, forklarer han.

Han råder også til å sjekke at det ikke er noen sprekker rundt sluket og betonggulvet.

– Mus og rotter følger også rørene under gulvet, og vil lett finne de små sprekkene og deretter komme seg inn i kjelleren, sier han.

Bruk lukt og lyd

– For å forebygge at musene kommer inn, er det mange som legger ut midler med mynte, en lukt gnagerne avskyr. Mange opplever også god effekt av lydjagere, tipser Løvaas.

Hvis mus og rotter har kommet seg inn i huset, er det viktig å sette i gang tiltak raskt, slik at de ikke rekker å formere seg og gjøre for stor skade.

– Bruk feller eller gift hvis musene er kommet inn. Mye kan gjøres med kjemisk bekjempelse, feller, lyd og lukt. sier han. (ANB)