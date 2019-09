Ryde får forlenget fristen for å rydde sparkesyklene

– Vi har vært i dialog med rådmannen og Ryde har fått frist ut dagen til å rydde opp. I morgen skal vi i møte med kommunen, sier Anne Christine Wettre i Advokatfirmaet Ræder AS til RA i 15-tiden mandag. De representer firmaet Ryde, som natt til lørdag utplasserte 100 elektriske sparkesykler for utleie rundt om i Stavanger. Dette har de ikke lov til, ifølge kommunen. Ryde har nemlig ingen avtale med kommunen om salg og utleie fra kommunal grunn, skrev RA i helgen.

I helgen fikk firmaet beskjed om å fjerne syklene. Det nektet firmaet, som mener kommunen ikke har hjemmel til å nekte dem å utplassere el-sparkesykler. Dermed tok kommunen ryddingen i egne hender og hentet inn 30 av sparkesyklene. Disse er nå plassert i en innelåst bod.

Likevel fortsatte Ryde utplasseringen. Mandag morgen ga kommunen dem derfor følgende beskjed: Alle sykler skal være fjernet innen klokken 12.

Elsparkesykkel regnes som sykkel

Mandag i 15-tiden har firmaet fortsatt ikke startet ryddingen. De støtter seg på en juridisk vurdering som Wettre har foretatt for dem.

At kommunen ikke har anledning til å begrense utleieaktører av sparkesykler, er hjemlet i forskrift om kjørende og gående trafikk, mener hun.

I den heter det: "Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe".

– I 2018 bestemte regjeringen at små elektriske kjøretøy skal likestilles med sykkel. Det gjelder også elsparkesykler, sier hun.

Skal vedta regelverk senere denne måneden

Kommunen har på sin side slått fast at utplasseringen av utleiesyklene er i strid med et vedtak som ble gjort i kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) 29. august.

KMU vedtok at kommunen skal tillate utleie av sparkesykler, men at firma som skal leie ut sparkesykler fra kommunal grunn først må inngå avtale med kommunen og skal betale leie, på lik linje med andre som driver næringsvirksomhet på kommunens arealer.



KMU vil imidlertid ha regelverk og avtaler på plass før slike sykler leies ut i kommunens uterom.

Et regelverk for utleieordningen skal vedtas av KMU 24. september.

I en nyhetsartikkel som Stavanger kommune la ut i helgen begrunner de også sparkesykkel-nekten med henvisning til Retningslinjer for salg og aktiviteter i byens torg og uterom. I dem går det fram at aktører som vil drive salg eller utleie fra kommunal grunn må ha avtale med kommunen og skal betale leie for arealene de bruker.

– Eksemplene som kommunen gir, som salgsboder og foodtrucks, er jo ting som krever en særskilt tilltatelse. Det er ikke lov å kjøre en bil inn på Torget, men det krever ikke en særskilt tillatelse å sette fra seg en sparkesykkel, mener Wettre.

Forlenget frist

Også i Trondheim har Ryde utplassert sparkesykler uten å informere kommunen. Der gikk nylig et flertall i formannskapet i Trondheim inn for en streng regulering av markedet for elsparkesykler i byen. Ryde fikk frist 31. august til å rydde vekk kjøretøyene sine. Den er siden blitt utvidet til 9. september, etter at de nylig sendte inn en klage på formannskapets vedtak, skriver Shifter.

I Oslo er situasjonen annerledes, påpeker Wettre.

– Der har man et ønske om å regulere dette, men de mener det ikke er rettslig grunnlag for det, sier Wettre.

Daglig leder i Ryde, John Olovsson, uttalte mandag formiddag til RA at de vil følge sine juristers anbefaling om hvorvidt de skal rydde vekk sparkesyklene sine i Stavanger eller ei. I 15-tiden mandag stadfester han at de vil fjerne syklene i løpet av kvelden.

Park- og veisjef i Stavanger, Torgeir Sørensen, kan bekrefte at rådmannen har gitt firmaet forlenget frist til å rydde opp sparkesyklene. Han vil selv møte representantene fra firmaet i morgen, og framholder at han vil gi dem samme informasjon om utleie av sparkesykler som han gir til de øvrige firmaene som ønsker å etablere seg i byen.