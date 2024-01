Slo mann i ansiktet med ølglass

Den 39 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han møtte i Sør-Rogaland tingrett.

7. oktober 2022, omkring klokken 22.45, slo han en mann i ansiktet med et ølglass av plast slik at vedkommende fikk ett kutt over øyet som måtte sys med fem sting.

Hendelsen fant sted på byen i Egersund.

Ifølge 39-åringen husker han ikke at han slo fornærmede, og mener det må ha vært et uhell, enten fordi han «svingte med seidelen» i en skål eller lignende eller fordi han forsøkte å skvette øl i ansiktet på fornærmede.

Ut fra bevisførselen så retten bort fra tiltaltes forklaring om at det må ha vært et uhell, og mente at 39-åringen hadde handlet forsettlig da han slo.

Straffen ble fengsel i 90 dager. Han ble også dømt til å betale 15.000 kroner i erstatning til fornærmede.