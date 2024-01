Mann hadde 3,17 i promille

Den 45 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

24. september i fjor, omkring klokken 21.30, kjørte han bil på Sandnesvegen i Sola til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 22.00 viste at han hadde en promille på 3,17. Kjøringen fant også sted uten at 45-åringen hadde gyldig førerkort.

«Retten har i straffeskjerpende retning videre vektlagt at tiltalte hadde en passasjer i bilen under kjøringen og at kjøringen har vært av en slik art at en annen bilist har reagert på kjøringen og meldt det til politiet. Han har således utsatt både seg selv, passasjer og andre trafikanter for betydelig fare. Videre har retten vektlagt at han ved flere tidligere anledninger er straffet for kjøring i ruspåvirket kjøring, sist ved Jæren tingretts dom avsagt 23.10.2019. Ved gjentatt promillekjøring skjerpes fengselsstraffen betydelig», heter det i dommen.

I tillegg la retten vekt på at det er femte gang 45-åringen dømmes for å ha kjørt bil uten å ha hatt gyldig førerkort.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på 45-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 120 dager.

45-åringen forklarte i retten at hans inntekt varierte. Under henvisning til at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode ble boten satt til 45.000 kroner. I tillegg ble han også idømt sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.