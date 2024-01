Mistet lappen etter at han kappkjørte med kamerat

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Søndag 7. januar i år, klokken 13.46, målte politiet farten hans til 131 kilometer i timen på Fv 444.

«Siktede skal dømmes for å ha holdt en gjennomsnittsfart på 131 km/t i 80 sonen på Fv 444 over en strekning på 3005 meter med god sikkerhetsmargin. Siktede og en kamerat kappkjørte» nevnte søndag formiddag. Kameraten ble målt til 141 km/t. Retten legger for straffeutmålingen til grunn at det var vanlig trafikk på veien, at veibanen var tørr og lysforholdene gode. Tiltalte var alene i bilen. Det er to kjørefelt i samme retning og motgående – nordgående – trafikk er atskilt midtdeler. Retten kan på denne bakgrunn ikke se at det foreligger skjerpende forhold ved situasjonen utover selve omfanget av fartsoverskridelsen og at det ble kappkjørt», heter det i dommen.

Retten viste til at høy fart er medvirkende årsak til mange ulykker og at det er nødvendig med en følbar straff av allmennpreventive årsaker. Retten fant at samfunnsstraff er rett straffart da verken bot eller betinget reaksjon anses tilstrekkelig og ubetinget fengselsstraff anses for strengt.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 36 timer samfunnsstraff med 90 dagers gjennomføringstid, subsidiært 18 dagers fengsel.

I tillegg mistet han førerretten i ett år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.