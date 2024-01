Kolliderte mens han kjørte bil med 1,79 i promille

Den 24 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Egersund.

12. november i fjor kort tid før klokken 01.00 førte han en bil til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 02.48 viste en promille på 1,79.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Retten kom også til at den ikke var i tvil om at 24-åringen har gjort det som er beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

«Siktede dømmes for kjøring som medførte stor risiko for skade, særlig ved at påvirkningsgraden var høy. Risikoen materialiserte seg også ved at siktede kjørte ut av veien. Samtidig legger retten vekt på at kjøringen skjedde på nattetid, utenfor tettbebygd strøk, at siktede var alene i bilen og at ingen andre var involvert», heter det i dommen.

Retten kom til at utgangspunktet for straffen var fengsel i 30 dager. Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på 24-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 24 dager.

Når det gjaldt botens størrelse kom retten til at 24-åringen er i en usikker økonomisk situasjon.

«Etter en totalvurdering mener retten at boten passende kan settes til 25.000 kroner», heter det i dommen. I tillegg mistet han førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.