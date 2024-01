Mannen i 60-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett.

5. november i fjor, omkring klokken 09.55 kjørte han bil i Eigersund til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham viste en promille på 0,68.

Mannen forklarte i retten at han hadde drukket to glass vin og sju glass øl kvelden før, og at han både følte seg som edru og trodde at han var edru da kjøreturen fant sted.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Dermed kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet uaktsomt.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og en bot på 66.000 kroner. Han mistet også førerretten i 14 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.