Skal ha opptrådt aggressivt og plagsomt overfor mann i matbu

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 27 år gammel mann.

29. oktober i fjor, omkring klokken 22.30 skal han ha opptrådt aggressivt og plagsomt overfor en mann som solgte mat fra en matbu som sto på fire støtteben. Han skal ha beveget matbua ved å rikke og skyve på den mens mannen sto der inne og laget mat, slik at det oppstod fare for at frityroljen skulle renne over og skade mannen.

Samme natt omkring klokken 00.30 skal han også ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av klokken 02.05 samme natt skal ha vist en promille på 1,76.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 23. januar neste år og da må han også svare for å ikke ha oppgitt personalia til politiet.