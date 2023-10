Stoppet med denne utsikten bak rattet

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen





Statens vegvesens kontroll på Krossmoen fredag ble avholdt i samarbeid med politiet. 127 tunge kjøretøy var totalt gjennom kontrollplassen i løpet av dagen

Tre av lastebilene fikk beskjed om å fjerne sikthindrende gjenstander i frontruten.

– Dette gikk i bord, gardiner og diverse gjenstander i frontruten. Førerne måtte rydde bort sikthindrende gjenstander før videre kjøring var tillatt, opplyser Statens vegvesen.

Usikret last

Tre andre tunge kjøretøy hadde ikke sikret lasten sin tilstrekkelig. Her måtte førerne sikre lasten forskriftsmessig og forsvarlig før de fikk kjøre videre.

En fører av en personbil ble stoppet med en avregistrert bil. Vedkommende fikk bruksforbud og 5000 kroner i gebyr for ikke å ha registeringen i orden. Under dokumentkontrollen kunne heller ikke føreren vise fram gyldig førerkort, og ble anmeldt for dette.

En fører ble anmeldt etter å ha kjørt med uregistert personbil og manglende førerkort under fredagens kontroll på Krossmoen. (Statens vegvesen)

