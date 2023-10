Dyrere renovasjon: – Forstår økende byrde

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Kommunedirektør Per Kristian Vareide la fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) for de neste fire årene i Stavanger Hall på Hotel Clarion fredag formiddag, og det vil altså bli 11 prosent dyrere å bli kvitt søppelet sitt.

Det skjer som kjent i en tid der familieøkonomien er presset for svært mange i Stavanger.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at det for husholdninger kan være nok en stein til byrden, men så er det slik at i Norge har man vedtatt prinsippet om selvkost for de kommunale avgiftene, sier Vareide til RA.

Kommunen kan subsidiere vannavgift, men for renovasjon gjelder prinsippet om at forurenser skal betale det det koster.

– Det vil være mulig for kommunen å subsidiere vannavgift, men vi må ta det fra et sted. Da vil det være fra for eksempel helsetilbud, grunnskole eller andre kommunale tjenester, Det vil være en politisk avveining, sier Vareide.

Her er andre endringer enn avgiften på vanlig husholdningsrenovasjon:

Ordning med brukdsdel-hyttecontainer (abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container):

Kr 2470 (økning kr 245)

Ordning med egen restavfallsbeholder (kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall):

Kr 3207 (økning kr 318) for 140-liters beholder

Kr 4303 (økning kr 426) for 240-liters beholder

Kr 8141 (økning kr 807) for 660-liters beholder

Forslaget til drifts- og investeringsbudsjett skal nå drøftes i de ulike partigruppene, før formannskapet behandler saken. Kommunestyret avgjør i desember.