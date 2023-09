Må betale 88.000 kroner for promillekjøring

Den 42 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. juli i år, omkring klokken 15.12, kjørte hun bil i Stavanger til tross for at hun var påvirket av alkohol.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i smaken. Dermed kom retten til at hun hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at hun har handlet med forsett.

«Allmennpreventive og individualpreventive hensyn taler tungt og tilsier en streng reaksjon. Hensynet til likebehandling må også vektlegges. I straffeskjerpende retning trekker den høye påvirkningsgrad. Siktede framsto påvirket for patruljen som påtraff siktede og hun hadde kjørt inn i et gjerde og en bil», heter det i dommen.

Retten kom til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager og 88.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

