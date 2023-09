Må betale 95.000 kroner etter at han ble tatt for promillekjøring

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett.

18. juni i år, omkring klokken 04.29, kjørte han bil på E 39 i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av klokken 05.21 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,80 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,6.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at 45-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet med tilstrekkelig forsett.

Straffen ble ubetinget fengsel i 30 dager samt 95.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

