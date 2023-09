Jente (17) dømt for promille og utpressing

Den 17 år gamle jenta kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

12. oktober i fjor skal hun ha sendt en melding til en mann og sagt at han var eksponert på en offentlig Snapchat-story med tilhørende tekst om kjøp av overgrepsbilder, og ga han beskjed om å vippse 10.000 kroner for å få dette fjernet, eller medvirket til dette. Mannen betalte henne pengene.

3. mars i år, litt før klokken 00.15, kjørte hun bil i Strand kommune til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 01.02 viste en promille på 1,42. Kjøringen fant også sted uten at 17-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, at 17-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at hun har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 17-åringen også i april i fjor ble dømt for ruskjøring. I formildende retning ble det lagt vekt på at hun har kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble fengsel i 75 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år samt på det særvilkår at hun i en periode på ett år gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet.

Hun fikk også sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.

[ Ble anmeldt for å ha kjørt rundt med dette på tilhengeren ]