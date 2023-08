Kvinne tatt med 2,59 i promille

Den 36 år gamle kvinnen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

5. november i fjor, omkring klokken 16.00, kjørte hun bil på Klepp til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne en snau time etter kjøringen viste at hun hadde 2,59 i promille.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningen i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at hun hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at hun hadde handlet forsettlig.

Sør-Rogaland tingrett viste til at 36-åringen ble dømt for promillekjøring i 2020 og at hun denne gangen hadde kjørt bil med 2,26 i promille.

«I tillegg til gjentakelseselementet legger retten i skjerpende retning vekt på at påvirkningsgraden var svært høy, og at siktede etter det opplyste vinglet mye i veibanen. Hun utgjorde dermed en åpenbar fare for andre trafikanter. Etter rettens syn tilsier det at straffen i utgangspunktet settes til fengsel mellom 40 og 45 dager», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på hennes uforbeholdne tilståelse og viste til at denne har hatt en prosessøkonomisk betydning. Retten la også vekt på tidsbruken i saken og kom til at også dette skulle medføre noe rabatt.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til fengsel i 35 dager som ble gjort betinget i to år mot at hun gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring, samt en bot på 42.000 kroner.

Hun ble også fradømt førerretten for alltid.

