Jobbet i barnehage og skal ha valgt å svindle Nav

18. september i år må en 32 år gammel kvinne møte i Sandnes tinghus tiltalt for trygdebedrageri.

I perioden fra 5. desember 2019 til 3. november 2020 skal kvinnen ha sendt meldekort til Nav der hun opplyste å ha jobbet 14 timer mens hun i realiteten skal ha jobbet og mottatt lønn for 679 timer. I den aktuelle perioden skal hun ha jobbet for et bemanningsfirma og i to barnehager.

Ifølge tiltalen førte opplysningene på meldekortene grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av 78.260 kroner i dagpenger som kvinnen ikke hadde krav på.

Kvinnen er også tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet i forbindelse med innsending av meldekortene.

[ Reagerte på høy fart – ble tatt for ruskjøring ]