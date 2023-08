Reagerte på høy fart – ble tatt for ruskjøring

Den 48 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

16. desember i fjor, omkring klokken 12.50, kjørte han bil i Buøy Ring mens han var påvirket av narkotika. En blodprøve tatt av ham klokken 13.11 samme dag viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

– Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken og viste til anmeldelsen, den kliniske rusmiddelundersøkelsen og blodprøveresultatet. Med det som bakgrunn kom retten til at 48-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet uaktsomt.

«Kjøringen fant sted på dagtid og på en tid der det erfaringsmessig er en del trafikk, og på en strekning over en mil. I dette tilfellet er påvirkningsgraden for hvert av stoffene alprazolam og metadon over 1,2 promille, og den samlede påvirkningsgraden er høy. Kjøring med slik påvirkningsgrad som her er tilfellet alltid være forbundet med fare. Ved kontroll av siktede reagerte politiet på at han holdt noe høy fart», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I formildende retning la retten vekt på at 48-åringen har tilstått forholdet noe som har gitt en prosessøkonomisk gevinst.

Dermed kom retten til at han skulle ha noe strafferabatt og dømte ham til ubetinget fengsel i 24 dager, samt en bot på 53.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

