Politilogg: Mann gikk rundt med kniv

Politiet melder på Twitter om en svært travel natt i distriktet. Totalt 109 oppdrag har blitt håndtert av operasjonssentralen og patruljene. Her er noen hendelser:





Bryne torg

I forbindelse med arrangementet på Bryne torg ble en mann i tenårene innbrakt til arrest og anmeldt. Han var til sjenanse og et ordensproblem. Sak ble opprettet.

Tre andre menn i 20-årsalderen ble bortvist på grunn av beruselse og ufin oppførsel. To av mennene etterkom ikke påleggene og ble anmeldt.

En mann i 30-årene ble anmeldt for drikking på offentlig sted.

En aggressiv og beruset mann i 50-årene ble bortvist fra stedet.





Vaulen

Klokken 22.16 ble en mann i 40-årene bortvist fra Vaulen badeplass etter at han gikk til angrep på en vekter.

Ingen anmeldelse.





Kniv på Tasta

Like over midnatt fikk politiet kontroll på en mann i 20-årene på en adresse på Tasta. Mannen hadde i forkant beveget seg til fots i området med en synlig kniv. Mannen framsto ruset, og ble i første omgang framstilt for lege.

