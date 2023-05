Hadde hatt førerkortet i elleve dager da hun ble stanset av politiet

Den 18 år gamle kvinnen erkjente i retten at hun hadde kjørt for fort, men nektet for at hun hadde hatt en fart på 131 kilometer i timen da hun møtte i retten.

Kjøringen fant sted på Krossmoveien 25. desember i fjor, omkring klokken 23.20. Der foretok politiet en gjennomsnittshastighetsmåling av bilen til kvinnen som viste at hun hadde en gjennomsnittshastighet på 131 kilometer i timen i 70-sone.

Retten kom til at det ikke var noe galt med målingen og at hun skulle dømmes for forholdet.

18-åringen hadde hatt førerkortet i elleve dager da kjøringen fant sted. Retten fant det også skjerpende at hun hadde tre passasjerer i bilen og at hun var en uerfaren bilfører.

Straffen ble ubetinget fengsel i 16 dager. Hun mistet også førerretten i ett år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

