18-åring tatt for promillekjøring

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

3. mars i år, omkring klokken 00.15, kjørte han bil på Jørpeland til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 01.08 samme natt viste en promille på 1,56. Kjøreturen fant også sted uten at 18-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og analyseresultatet fra Oslo universitetssykehus. Dermed fant retten det bevist at 18-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

«I dette tilfellet har siktede hatt 1,56 promille i blodet en knapp time etter kjøring. Den høye promillen er skjerpende i seg selv. Det er også skjerpende at han har hatt passasjerer i bilen. Videre er kjøring uten gyldig førerkort et bøteforhold, som tillegges vekt i skjerpende retning. I formidlende retning har retten lagt vekt på at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse i saken, jf. straffeloven § 78. Erkjennelsen har bidratt til oppklaring av saken ettersom politipatruljen aldri så bilen i bevegelse. Retten finner derfor at passende straff i samsvar med rettspraksis må settes til ubetinget fengsel i 18 dager», heter det i dommen.

I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 4000 kroner. Han fikk også sperrefrist i to år og seks måneder for erverv av førerrett.

