Fikk bruksforbud for å ha kjørt med denne tilhengeren

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon onsdag.

På vei til Sokn ble en traktor med tilhenger stoppet av Statens vegvesen på grunn av usikret last. Ifølge veivesenet er kravet til lastesikring på en traktor ikke like strengt som for lastebil, men det er fortsatt krav om sikring.

Ifølge veivesenet ga de bruksforbud fram til lasten var forskriftsmessig sikret.

I forbindelse med selve kontrollen ble følgende forhold avdekket:

Én spesialtransport hadde problemer med motor og fikk bruksforbud fram til dette var utbedret.

Én lastebil hadde sikthindrende gjenstander i frontruten og måtte rydde før videre kjøring.

Én lastebil fikk bruksforbud for lastesikring.

To lastebiler fikk mangellapp på grunn av feil på lys.

Én spesialtransport måtte flytte på lasten for å kunne kjøre videre og fikk bruksforbud fram til dette var ordnet-

To spesialtransport måtte sikre lasten etter krav før videre kjøring.

