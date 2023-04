Firma gikk konkurs – hadde en gjeld på 3.358.691 kroner

Det var firmaet Rosberg AS som har vært i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjært oppbud.

Rosberg AS har holdt til på kaien i Kopervik og er datterselskap til firmaet Verji AS som nylig gikk konkurs.

Verji AS har drevet med IT-sikkerhet og løsninger for kryptert kommunikasjon for bedrifter. Da firmaet gikk konkurs ble det opplyst at gjelden er på 34.149.859 kroner.

Rosberg AS har opplyst at den samlede gjelden er på kr 3.358.691,43 og at selskapets aktiva vesentlig består i en bil, samt to patenter.

«Skyldneren har gjort gjeldende at patentene er uten verdi, slik selskapet er stilt i dag, uten midler til å vedlikeholde patentene og å forestå en salgsprosess. Etter hvert som kostnader til fornyelser påløper og selskapet er uten midler til å betale disse, vil patentene falle bort. Skyldneren har betont at patentene kan være verdifulle – gitt at man finner de rette kjøperne og det f.eks. kommer i stand en budrunde – men at det er vanskelig å verdsette disse. Skyldneren har i begjæring innkommet retten 14.04.2023 signert på at selskapets eiendeler og inntekter til sammen ikke antas å kunne gi full dekning for selskapets forpliktelser, selv om oppfyllelsen forsinkes ved salg av eiendelene. Retten finner i lys av ovennevnte at det må antas at skyldnerens samlede eiendeler og inntekter til sammen ikke antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

«Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

