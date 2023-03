Skal ha kjørt for nært – vil ha 13.200 kroner og førerkortet til mann

I utgangspunktet er 19 år gammel mann fra Sola gitt et forelegg. I dette har han fått en bot på 11.000 kroner og i tillegg er det gitt tap av førerretten for motorvogn i fem måneder. 19-åringen har nektet å vedta forelegget, noe som har ført til at saken skal opp i Stavanger tinghus 13. mars.

13. januar i år, omkring klokken 11.14, skal 19-åringen ha kjørt i Eiganestunnelen i Stavanger.

Ifølge forelegger skal han ha kjørt «uten å avpasse avstanden til forankjørende tilstrekkelig idet han med en hastighet av ca. 80 km/t to ganger kjørte med en avstand til forankjørende på under 0,4 sekunder, med den følge at det oppsto fare for påkjøring om den forankjørende saktnet farten eller stanset».

Ifølge påtalemyndigheten mener de at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg.

Når saken skal opp i retten vil det bli lagt ned påstand om at boten skal være på 13.200 kroner. Han risikerer også måtte betale saksomkostninger til det offentlige.

