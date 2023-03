Kjørte varebil med henger – ble anmeldt og fikk avskiltet bilen

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av manglende kjettinger på glatt føre. Sjåføren fikk 10.500 kroner i kjettinggebyr. Han ble også anmeldt på stedet for at han har unnlatt å stoppe for trafikkontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Én personbil ble avskiltet på grunn av manglende omregistrering.

Én fører som kjørte varebil med henger, ble anmeldt på grunn av manglende førerrett. Kjøretøykombinasjonen fikk bruksforbud. Varebilen ble avskiltet på grunn av manglende forsikring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på to kjøretøy. Manglene gikk ut skadet karosseri med skarpe kanter og alvorlige feil på lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Også på dagtid torsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Tre kjøretøy fikk bruksforbud for manglende dokument.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontruten.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull merking av spesialtransport.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for overlast.

To førere fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokumenter.

Ett foretak fikk 8000 kroner i gebyr for manglende autopassavtale på tunge kjøretøy.

Ett foretak fikk 6500 kroner i gebyr for overlast.

To kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

Én fører fikk advarsel for brudd på kjøre & hviletids bestemmelsene.

Én fører ble anmeldt for ikke å stoppe for skiltet kontroll.

