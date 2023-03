Stoppet ikke for kontroll – ble innhentet og anmeldt

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én lastebil stoppet ikke for skiltet kontroll. Kjøretøyet ble hentet inn og tatt med tilbake til kontrollplassen hvor fører ble anmeldt til Politiet for å ikke stoppe for skiltet kontroll.

To kjøretøy fikk forbud mot å drive godstransport på grunn av mangler med dokumenter som kreves for å drive godstransport. Den ene hadde ikke gyldig løyve og den andre manglet leieavtale mellom registrert eier av bilen og eier av løyve.

To transportører fikk 8000 kroner hver i gebyr får å ikke ha gyldig bombrikkeavtale på kjøretøyet.

Én varebil med tilhenger var for tung på varebilen og fikk pålegg om omlasting/avlasting til lovlig vekt før videre kjøring var tillatt.

Tre kjøretøy fikk skriftlig teknisk mangel med krav til utbedring og etterkontroll.

De resterende kjøretøy som var innom kontrollplassen ble det ikke funnet noe galt med og ble sendt videre uten noe mer kontroll.

