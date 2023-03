Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland nat til onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Fem førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 140 førerdøgn. Det ble gitt 13 advarsler på mindre alvorlige brudd.

Ett vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Dårlige stropper måtte skiftes før videre kjøring.

Ett vogntog fikk bruksforbud da de var for bredt. Lasten måtte inn til lovlig bredde før videre kjøring.

To vogntog fikk kjøreforbud for overlast, og måtte laste ned til lovlige vekter. De fikk hver sitt gebyr på 2900 kroner og 6500 kroner.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander ved frontrute, som vedkommende måtte fjernes før videre kjøring.

Én personbil ble avskiltet på stedet, for kjøring på vei med midlertidig avskiltet bil. Fører fikk et gebyr på 5000 kroner for forholdet, og et gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Det ble skrevet ut tre kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Feil på ABS, manglende sidemarkeringslys, knust lykt, manglende stigtrinn og luftlekkasje

Også på dagtid onsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende dokument.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud mangelfull smøring av svingskive.

To kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

Én fører fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokumenter.

To førere fikk 2000 kroner i gebyr for et dekk som var under lovlig mønsterdybde.

To foretak fikk 8000 kroner i gebyr for manglende autopassavtale på tunge kjøretøy.

Ett kjøretøy fikk 7500 kroner i gebyr for fem manglende kjettinger.

Seks kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontruten.

To kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull merking av spesialtransport.

To kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastesikring.

Ett kjøretøy ble rapportert til skatteetaten for feil registrert vektårsavgift.

