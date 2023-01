Båt på skjær – mistanke om promille

Lørdag kveld fikk politiet melding om at en båt hadde gått på et skjær ved Maraskjeret på Hundvåg. Politibåten var på stedet og fikk evakuert tre personer som var i båten.

– De tre, to menn og en kvinne, er alle tidlig i 60-årene, og hjemmehørende i Stavanger. Den ene mannen blåste til over promillegrensen på 0,8, mens den andre mannen blåste i grenseland for lovlig verdi, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad lørdag kveld.

Ifølge Aftenbladet skal det være noe usikkerhet rundt hvem som førte båten da den traff skjæret.

Ingen personer ble skadet i sammenstøtet.