Da mannen tok fram penis og tisset i ølglasset, fikk de nok

Den 39 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Lørdag 20. august i fjor, omkring klokken 18.00 var han på et utested i Stavanger.

Da han ble bedt om å forlate stedet grunnet beruselse, nektet han å gå ut og hadde en aggressiv atferd som førte til at de ansatte på utestedet måtte legge ham i bakken og holde ham nede inntil politiet ankom.

Et vitne som var på utestedet forklarte i retten at han var på stedet sammen med venner og at 39-åringen kom til stedet noe senere enn dem.

Han satte seg da ved bordet på siden av dem. Ifølge vitnet var han tydelig beruset og kom bort til bordet der vitnet og vennene hans satt.

Ifølge vitnet tok 39-åringen en stol fra et annet bord. Han ville de skulle høre på musikken hans, han ville smake på maten deres og var først og fremst svært pågående. Da han tok fram penis og tisset i ølglasset, fikk de nok. De forlot bordet og ga beskjed til personalet. Personalet forsøkte geleide 39-åringen ut, men han ville ikke. Han rev seg løs, dels dyttet, og personalet endte opp med å legge ham i bakken.

«Retten er derfor ikke i tvil om at tiltaltes oppførsel var utilbørlig og at den forstyrret den alminnelige fred og orden», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

39-åringen har forklart at han ikke husket så mye av hendelsen utover at han forholdt seg rolig etter at han hadde blitt lagt i bakken.

I utgangspunktet ble 39-åringen gitt et forelegg på 10.000 kroner for hendelsen. Dette har han nektet å vedta, noe som har ført til at saken har kommet for retten.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 12.000 kroner og at han også skal betale 2000 kroner i saksomkostninger.

[ – Sa at han ville p*** og at han hadde stor p*** ]