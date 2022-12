i 12-tiden melder politiet om en trafikkulykke i Heigreveien i Sandnes.

To biler skal være involvert.

Nødetatene rykket ut.

– En bil har kjørt inn i bakenden på en annen. Politiet har kommet frem til stedet. En bil har en del skader. 3 personer involvert i de to bilene. Ingen skadd, men to personer tar en tur innom legevakten for sjekk, skriver politiet på Twitter.