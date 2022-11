Kjørte i tablettrus uten å ha gyldig førerkort

Den 36 år gamle mannen erkjente delvis straffeskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Søndag 27. februar i år, omkring klokken 12:10 kjørte han bil på Grannes, til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av ham klokken 12:30 samme dag viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5. Kjøringen fant også sted uten at 36-åringen hadde gyldig førerkort.

36-åringen erkjente i retten å ha inntatt to valium fredag kveld, men trodde at dette var ute av kroppen da han kjørte den aktuelle søndagen.

Retten kom også til at han skulle dømmes for to tilfeller av kjøring uten førerkort 18. mars og 3. juli i år.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han er dømt for ruspåvirket kjøring to ganger tidligere. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 75 dager, 10.000 kroner i bot og tap av førerretten for alltid.

