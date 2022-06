Mann pågrepet etter at flere husstander har hatt uvedkommende inne på nattetid

I september i fjor mottok politiet anmeldelse om at en maskert person hadde blitt fanget opp på kameraovervåking, som viste at vedkommende på natten var inne i huset til en familie på Karmøy. Politiet mottok flere tips i saken og gikk også ut med en etterlysning i mediene – uten at politiet klarte å avdekke vedkommende sin identitet.

I underkant av to måneder senere oppdaget samme familie at en person var observert på kameraovervåking utenfor huset i løpet av natten.

– Politiet mottok etter disse to hendelsene flere lignende meldinger. Flere av disse sakene ble etter hvert henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson, sier politiadvokat John Olav Thorbjørnsen i en pressemelding.

Pågrepet under patruljering

Som et forebyggende tiltak iverksatte politiet økt patruljering i noen av de aktuelle områdene. Natt til 28. mai ble en politipatrulje oppmerksom på en person som oppholdt seg i nærheten av ett av husene hvor det tidligere hadde blitt rapportert om at uvedkommende har tatt seg inn i boligen, og på eiendommen. Mannen passet til tidligere beskrivelser av aktuell gjerningsperson, og ble pågrepet etter beslutning fra jourhavende påtalejurist. Han ble deretter transportert og innsatt i arrest ved Politihuset i Haugesund.

– Siktede er en mann i 20-årene som er bosatt på Karmøy. I avhør har mannen forklart at han var ute og gikk tur da han ble pågrepet av politiet, og har ikke erkjent straffskyld, sier Thorbjørnsen.

Mannen ble løslatt påfølgende dag.

Har gjenåpnet henlagte saker

Sakene som tidligere ble henlagt er nå besluttet gjenåpnet.

– Ut fra modus og geografisk tilknytning er det naturlig at politiet etterforsker disse sakene samlet for å undersøke om det er en sammenheng mellom sakene, sier John Olav Thorbjørnsen.

Politiet er fremdeles i en tidlig fase av etterforskningen.

– Politiet har tatt beslag i siktedes mobiltelefon, og har sikret flere tekniske spor. Foreløpige analyser gjør at politiet knytter mistenkte til flere av hendelsene. Videre er det i dag foretatt nye avhør av flere fornærmede og vitner i sakene. Siktede sitter nå i nytt avhør sammen med sin forsvarer Erik Lea. I avhøret vil siktede bli forkynt besøksforbud mot flere av de fornærmede samt oppholdsforbud på flere av åstedene. Av hensyn til den videre etterforskningen vil politiet på nåværende tidspunkt ikke kommentere bevisene i ytterligere, sier politiadvokaten.

Ønsker tips

Politiet etterforsker nå altså flere saker hvor det er mistanke om at siktede har vært involvert.

– Dersom noen har opplevd at uvedkommende har oppholdt seg i hus eller hager på kvelds- og nattetid, bes publikum om å ta kontakt med politiet på telefon 02800. Vi er særlig interessert i hendelser som har funnet sted på Karmøy, hvor den uvedkommende har slank kroppsbygning, er i underkant av 180 centimeter høy og har helt eller delvis skjult ansikt, avslutter Thorbjørnsen.

