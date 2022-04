Evakuerte Stavanger lufthavn på grunn av mistenkelig gjenstand

Sør-Vest politidistrikt opplyser på Twitter at de fikk melding om en mistenkelig gjenstand ved sikkerhetskontrollen på Stavanger lufthavn Sola. Meldingen kom klokken 14.55.

Klokken 15.23 skriver politiet at nødetatene er på stedet, og at hele flyplassen er evakuert med unntak av passasjerene om bord i flyene. Litt over en halv time senere, klokken 16.00, opplyser de at gjenstanden er sjekket ut, og at den er ufarlig.

– Det var elektronikk og en bok som utløste aksjonen, skriver politiet.

Politiet skriver at det var mistanke om en IED, altså en hjemmelaget eksplosiv gjenstand. Driften på flyplassen går som normalt igjen.

