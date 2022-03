Jente (16) kjørte fra politiet i biljakt

Den 16 år gamle jenta møtte ikke da saken nylig var oppe i Sandnes tinghus. Retten kom til at saken skulle fremmes til tross for uteblivelsen.

29. september i fjor, omkring klokken 23.00, kjørte hun en elbil mellom Bryne og Gandal. Ifølge tiltalen var hun ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom. Hun kjørte flere ganger over i motsatt kjørefelt og ut av veibanen på høyre side, og unnlot å stanse for politiet tross politiets forsøk på tvangsmessig stans av kjøretøyet.

Kjøringen fant også sted uten at jenta hadde gyldig førerkort. Hun var også påvirket av cannabis under kjøringen.

I forbindelse med kjøringen foretok politiet flere forsøk på å stoppe henne. Blant annet ble det brukt spikermatte to ganger og ferden endte til slutt med at to politibiler kjørte inn i bilen som 16-åringen kjørte og hindret henne å kjøre videre på strekningen.

En politibetjent gikk deretter bort til 16-åringens bil som var låst, knuste bilvinduet, åpnet bildøren og fjernet henne fysisk fra bilen. Biljakten resulterte i store materielle skader på bilen som tiltalte kjørte og politiets patruljebiler.

«Tiltalte holdt ikke nevneverdig høy fart under biljakten, men vinglet voldsomt og foretok flere risikofylte forbikjøringer og manøvreringer underveis. Selv om det ikke er påvist konkrete faresituasjoner mener retten likevel at det framstår som en ren tilfeldighet at kjøringen ikke fikk mer alvorlige konsekvenser, og viser til at politipatruljene jevnlig måtte signalisere til møtende trafikk for å få dem til å vike til høyre», heter det i dommen.

Retten kom til at hun skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager. I tillegg ble hun dømt til å betale 108.000 kroner i erstatning til et forsikringsselskap.

