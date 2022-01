Uværet: – Entreprenører er i beredskap

Lørdag formiddag melder Vegtrafikksentralen vest på Twitter at det regner kraftig i hele Rogaland og Vestland.

Dette fører til vannoppsamling i veibanen flere stedet.

Vegtrafikksentralen forsikrer om at entreprenører er i beredskap, og gjør tiltak fortløpende.

Full storm

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på nest høyeste nivå for Rogaland, Agder, Telemark og Buskerud og Akershus, Oppland og Hedmark. Lørdag ettermiddag og kveld ventes det opptil full storm med lokalt svært kraftige vindkast. Sterkest vind er ventet i Rogaland.

– Så sterk vind er ikke å spøke med, og av erfaring vet vi at det er stor fare for skade på bygninger og infrastruktur. Vi anbefaler alle å ta en runde rundt hus og eiendom, og sikre alt som kan løsne og fyke av gårde i stormen. Prøv også å parkere bilen unna trær, og vær forberedt på at strømmen kan bli borte. Langs kysten kan bølgene bli svært høye og slå langt innover land, så hold dere unna strandsonen og unngå all ferdsel på sjøen. Det beste og tryggeste er å holde seg hjemme og innendørs i kveld og i natt, sier Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

I høyden og på fjellet kan det bli enda sterkere vind. Det er fare for stengte veier eller kolonnekjøring, og snøfokk vil gi redusert sikt. Det forventes også kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport, og bruer kan bli stengt. Uværet vil minke søndag morgen, melder Meteorologisk institutt.

Slik forebygger du skade ved uvær:

Har du båt bør du sikre at den er fortøyd på fire punkter og at alt er tett.

Sjekk at regn kan renne fritt i takrenner, vekk fra bolig og til kumlokk.

Sjekk inngangspartier til kjeller eller underetasje, flytt verdisaker opp i høyden.

Sikre løse gjenstander som kan bli tatt av vinden.

Parker bilen slik at trær som knekker ikke kan treffe den.

Kjøp inn nødvendig mat, vann og utstyr for noen døgn.

Vær forberedt på at du kan miste strømmen over en lengre tidsperiode.

Hold dere mest mulig i ro mens uværet raser, og unngå unødvendige reiser.

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt erstatninger på over 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo, viser tall fra Finans Norge.

– Unngå ferdsel på utsatte steder

Fredag la Stavanger kommune ut et innlegg på Facebook, hvor de oppfordrer til å sikre løse gjenstander, ta vare på verdier og unngå ferdsel på utsatte steder.

– Vurder om det egentlig er nødvendig å bevege deg utendørs på vindutsatte steder, understreker kommunen i Facebook-innlegget.