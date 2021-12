Stjal båt – endte på holme

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

21. juni i år var han samme med to venner. De drakk alkohol og røykte hasj og kjørte en jolle med påhengsmotor. Båten streiket ved en båtforening i Randaberg og de bestemte seg for å stjele en ny båt.

Dermed tok han seg inn i en cabincruiser og tjuvkoblet denne med verktøy de hadde med seg og kjørte båten som hadde en påhengsmotor på 225 hestekrefter ut av havnen.

Båten skulle brukes til lystkjøring i området rundt Stavanger og opp til Haugesund. Guttene fant ut at de måtte ha mer bensin for å komme helt til Haugesund og parkerte derfor kursen til en havn i Sandnes. Det var tiltalte som førte båten inn i havnen. Han satte båten rett ved siden av en jolle med påhengsmotor. De to andre guttene hoppet av båten de hadde stjålet og en av dem gikk målbevisst bort til jollen og hentet ut en 25-liters bensinkanne.

Etter en tur til Haugesund, satte de kursen tilbake mot Stavanger. De fikk imidlertid problemer med båten underveis og forliste på en holme utenfor Kvitsøy. På grunn av grov sjø, måtte de prioritere å komme trygt i land selv, framfor å fortøye båten. Etter å ha blitt slått mot holmen noen ganger, drev båten ut igjen på sjøen. Guttene ble værende på land på holmen i omtrent tre timer før de ble hentet av en redningsskøyte.

Båten ble senere funnet igjen ved Rott og båtens eier har fått utbetalt 690.000 kroner, tilsvarende båtens verdi, fra et forsikringsselskap.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på guttens tilståelse og at han var under 18 år da tyveriet fant sted. Samtidig kom retten til at saken var så alvorlig at han måtte få en følbar reaksjon.

Dermed ble han dømt til 45 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Han ble også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

