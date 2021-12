Kjørte bil med hasj og marihuana i jakkelommene

Den 22 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

22-åringen ble stanset av politiet da han kjørte bil i Klepp litt over midnatt 10. desember i fjor. Politiet fikk mistanke om ruspåvirket kjøring, og varslet tiltalte om at han ville bli ransaket. Han fan da fram tre gram hasj og tre gram marihuana fra jakkelommene.

En blodprøve tatt av ham noe senere viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2 og at han også hadde en alkoholpromille på 0,3 da han kjørte.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kjørt uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han hadde kjørt over en lengre strekning.

Straffen ble fengsel i 24 dager og 6000 kroner i bot. I tillegg fikk han to år sperrefrist for erverv av førerrett.

[ Mann tatt med 2,78 i promille – forklarte at han hadde vært på butikken og spist kinamat ]