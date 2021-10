Mann anmeldes for ruskjøring

Klokken 16.45 onsdag ettermiddag stoppet politiet en bil på Tasta. På Twitter skriver de at føreren, en mann i 20-årene, mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Mannen hadde ikke førerkort og anmeldes både for ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort, opplyser politiet på Twitter.

En times tid tidligere ble en bil stoppet på Sola, hvor føreren, en mann i 50, årene mistenkes for ruskjøring.

– Han har blåst over lovlig verdi og framstilles for blodprøve, skriver politiet, som legger til at de oppretter sak på forholdet og at de beslaglegger mannens førerkort.