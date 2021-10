Misbrukte jenter (14) og betalte dem med kontanter

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Retten kom til at han skulle dømmes for å ha hatt seksuell omgang med to 14 år gamle jenter ved til sammen fem anledninger. Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha betalt jentene for den seksuelle omgangen. I forbindelse med det ene overgrepet skal han også ha kjøpt alkohol på Vinmonopolet til den ene av de fornærmede og en annen jente.

Overgrepene skjedde i 36-åringens bil på forskjellige steder i Stavanger i perioden fra 26. mars til 15. april i år. Forut for overgrepene kommuniserte 36-åringen med jentene på sosiale medier.

Etter en samlet vurdering kom retten til at mannen skulle dømmes til ett år og to måneders fengsel.

Han fikk også inndratt bilen som er brukt til de straffbare handlingene og ble også dømt til å betale de to fornærmede 100.000 kroner hver i oppreisningserstatning.

